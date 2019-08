In den Schweizer Alpen sind mehrere deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen, bei zwei Unglücken starben bereits am Samstag insgesamt drei Menschen. Zwei Alpinisten stürzten nach Angaben der Polizei im Kanton Wallis ab, als sie sich gerade auf dem Berg Dent Blanche befanden. Andere Alpinisten hatten das Unglück beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Helikopter brachte die Rettungskräfte zur Unglücksstelle in über 4.000 Metern Höhe. Dort konnten sie allerdings nur noch den Tod der beiden Deutschen feststellen.

Die Bergwacht der Lombardei konnte einen Deutschen und einen Österreicher nur noch tot bergen. Bildrechte: Bergwacht Lombardei/dpa

Bereits in der Nacht zum Samstag war ein 48 Jahre alter Deutscher in den italienischen Alpen ums Leben gekommen. Auch ein Österreicher starb. Beide waren mit einer größeren deutschsprachigen Gruppe in der Lombardei unterwegs. Wie es von der örtlichen Bergrettung hieß, waren die beiden in einer Wildwasser-Schlucht in Valchiavenna an der Schweizer Grenze unterwegs. Einen Mann hätten die Retter tot in Seilen verstrickt unter einem Wasserfall gefunden, der andere sei am Samstagmorgen 300 Meter weiter flussabwärts entdeckt worden.