China hat wegen anhaltender Regenfälle und Überschwemmungen entlang des Jangtsekiangs (kurz: Jangtse) den Hochwasseralarm auf die zweithöchste Stufe angehoben. Am stärksten betroffen sind den staatlichen Medien zufolge die im Osten gelegenen Provinzen Jiangsu und Jiangxi.

Wassermassen in der ostchinesischen Provinz Jiangsu Bildrechte: dpa

Der Pegelstand des Poyang-Sees, dem größten Süßwassersee des Landes, sei auf über 22,52 Meter gestiegen – so hoch wie noch nie. Tausende Soldaten wurden in die Region geschickt, um kilometerlange Uferbefestigungen zu verstärken und einen Durchbruch der Wassermassen zu verhindern.



Die Behörden machen extreme Wetterbedingungen infolge des Klimawandels für den starken Regen verantwortlich. Seit Juni halten die Niederschläge an und haben bereits Schäden von rund acht Milliarden Euro verursacht.