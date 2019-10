Thailand Sechs Elefanten stürzen Wasserfall herunter und ertrinken

In einem Nationalpark in Thailand sind sechs Elefanten einen Wasserfall herunter gestürzt und ertrunken. Zwei Tiere konnten von Wildhütern gerettet werden. Am Wasserfall "Abgrund der Hölle" sterben öfters Wildtiere.