Aber irgendwann in den Jahrhunderten davor muss es einen oder mehrere Einwanderer in diese Region am Teutoburger Wald gegeben haben. Denn 45 Prozent meiner DNA stammen aus England und Wales. Die kommen zu den 51 Prozent dazu, die in der E-Mail als "germanisches Europa" bezeichnet sind – also vor allem Deutschland, Holland, Belgien, Teile von Österreich und der Nordschweiz. Bleiben 4 Prozent, und die stammen aus Norwegen und Island. Also, so stelle ich mir vor, fließt ein bisschen Wikingerblut in mir.



"Wir alle sind neugierig, wer wir als Individuen sind", sagt Paul Cusenza, einer der Gründer des Genanalyse-Unternehmens "23andme". Ein anderes Labor hat meine DNA untersucht, das Prinzip ist aber gleich: Auf bestimmten Gen-Abschnitten werden Marker gesucht, die für bestimmte Weltregionen speziell sind. Je nachdem, wie die auftreten, wird die Wahrscheinlichkeit errechnet.