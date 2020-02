Dresden Intendant der Semperoper fordert neues Format für Ball

In Dresden findet am Freitagabend wieder der Semperopernball statt - möglicherweise zum letzten Mal in seiner bisherigen Form. Denn Opern-Intendant Theiler fordert nach der umstrittenen Ordensverleihung an den ägyptischen Präsidenten Sisi Konsequenzen.