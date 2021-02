Sicher untergehakt geht es zum Einkauf. Über einen Flyer hat die Seniorin von "Ecken wecken" erfahren und sich für die kostenlose Nachbarschaftshilfe angemeldet. Für Thorsten Mehnert von der Stiftung genau der richtige Weg – am besten solle man sich online anmelden oder eben anrufen. "Abhängig vom Stadtgebiet ist da kurzfristig jemand zu finden. Die Leute reagieren auch schnell, die potentiellen Unterstützer." Man habe mittlerweile mehr als rund 1.200 Helfer in der Datenbank, die vor allem fürs Einkaufen, Gassi gehen oder am Telefon plaudern angefragt werden. "Was man natürlich gern macht, wenn man nicht rauskommt so leicht."