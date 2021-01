Sieger für die Ewigkeit - wer kann das schon für sich sagen? Olympiasieger, Weltmeister oder Nationale Titelträger werden auf kurz oder lang von jemand anderem enttrohnt. Nicht so Athleten, die 1989 oder 1990 die letzten DDR-Meisterschaften in ihren jeweiligen Sportarten errungen haben. Sie sind für immer amtierende DDR-Meister. Fünf dieser Sportler stellen wir Ihnen diese Woche vor. Dabei schauen wir auch darauf, was sie heute machen und ob sie Ihrem Sport noch treu geblieben sind.