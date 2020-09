Leider ist nicht klar, ob der Schienentrabi auch in den nächsten Jahren wieder Rollen kann. Das Problem: der Pachtvertrag der Sächsischen Eisenbahnfreunde wird nicht verlängert.

Bildrechte: MDR

Um die Max-und-Moritz-Bahn zu erhalten hatten engagierte Eisenbahner in Südthüringen eine ungewöhnliche Idee: Sie bieten Ausflüge mit einer Motor-Draisine an. Dabei wird ein Lkw in wenigen Handgriffen zu einem Schienenfahrzeug umgebaut.



Es sollte ein Provisorium sein, doch auch nach 12 Jahren ist die Reaktivierung der Strecke noch nicht gelungen. Dabei führt die Bahn auch über das spektakuläre und 259 Meter lange Piesau-Viadukt – für Fahrgäste ein atemberaubendes Erlebnis.