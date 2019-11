Die berühmteste Kindersendung der Welt feiert 50. Geburtstag. Am 10. November 1969 startete in den USA die Sendung "Sesame Street". Zu Deutsch: Sesamstraße. Doch auf eine Ausstrahlung in Deutschland mussten die Kinder fast noch zehn Jahre warten. Denn es gab Vorbehalte von Programmmachern, Eltern und Erziehern.