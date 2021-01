Sexarbeit wird in der Gesellschaft häufig stigmatisiert und tabuisiert. Das Dienstleistungsgeschäft mit der körperlichen Nähe wird in der öffentlichen und nicht öffentlichen Debatte unter anderem mit Zwangsprostitution gleichgesetzt, was den offenen Diskurs zur Situation von Arbeiterinnen und Arbeitern nicht nur während der Corona-Krise erschwert. Tamara Solidor ist Sexarbeiterin in Leipzig und sagt: