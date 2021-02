Sexualbegleitung in der Corona-Krise "Der absolute Super-GAU"

Digitales Arbeiten mag im Bürojob funktionieren, in der Sexarbeit und erst recht in der Sexualbegleitung ist es kaum umsetzbar. Das berichten beide Befragten. Online oder telefonisch zu arbeiten, sei für sie nicht möglich, sagt Monika – auch wenn sie viel mit ihren Klientinnen und Klienten spreche. Was fehle, sei die Körpersprache und die körperliche Arbeit: "So wie ich arbeite, geht es viel um Berührung", sagt sie. Auch für Tamara Solidor kommt digitales Arbeiten in der Sexualbegleitung nicht in Frage. Oft fehle es ihren Kundinnen und Kunden an technischen Mitteln und der Fähigkeit, diese eigenständig zu bedienen. Man scheitere auch am Zugang zu gängigen Paysex-Plattformen, sagt Solidor. "Selbst wenn Menschen, die im betreuten Wohnen leben, Zugang zu einem eigenen Rechner und Internet haben, was so gut wie nie der Fall ist, verhindern Firewalls den Zugang zu solchen Plattformen."