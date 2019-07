Das Strafverfahren wegen sexueller Nötigung gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey ist überraschend eingestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts am Mittwoch mitteilte, wurden alle Vorwürfe gegen den 59-Jährigen fallen gelassen. Die Anklagebehörde begründete den Schritt damit, dass das mutmaßliche Opfer vor Gericht die Aussage verweigert hatte.

Der heute 21-jährige William Little hatte Spacey vorgeworfen, ihn im Sommer 2016 auf Nantucket betrunken gemacht und ihm in den Schritt gefasst zu haben. Der damals 18-jährige Sohn einer TV-Nachrichtenmoderatorin arbeitete damals als Aushilfskellner in einem Restaurant auf der beliebten Urlaubsinsel. Der zweifache Oscar-Preisträger Spacey bestreitet die Vorwürfe.