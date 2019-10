"Original Play" in Deutschland

Erfunden wurde das Spiel von US-Amerikaner Fred Donaldson. Er gibt regelmäßig auch in Deutschland Kurse zu seinem Konzept und bildet sogenannte Lehrlinge aus, die das Spiel leiten. Ringo Weigelt, freiberuflicher Lebensberater aus Dresden, hat schon zweimal daran teilgenommen.

Da ist man als Spielleiter im Prinzip ein Spielgerät wie auf dem Spielplatz. Ringo Weigelt, Lebensberater aus Dresden

Man nehme wahr, was das Kind gerade tun will, und lasse sich dann auf das Spiel ein, erzählt er. "Wenn es gerade boxen will, dann bietet man einfach die Fläche dafür. Dann ist man nicht der, der dagegen stemmt, sondern der, der die Kraft annimmt. Das ist total erstaunlich, wenn man das mal zehn Minuten gemacht hat, wie diese Energie im Raum loslässt und dann ändert sich auch dieses Energielevel wieder."

Miteinander statt gegeneinander

Dabei achte der Spielleiter natürlich darauf, dass sich niemand verletzt, sagt Ringo Weigelt. Er selbst betreibt das Konzept nur mit seinen Kindern, könnte sich solche Kurse aber auch gut in Kindereinrichtungen vorstellen. "Oft sind wir ja in so einer Wettkampfsituation, was das Spielen miteinander angeht, und das 'Original Play' soll einfach eine Alternative darstellen." Es gehe darum, miteinander und nicht gegeneinander zu spielen, aufeinander acht zu geben und den anderen wahrzunehmen.

In einigen Kitas, etwa in Hamburg oder Berlin, gibt es solche Angebote. Dann kommen externe Lehrlinge in die Einrichtungen und spielen mit den Kindern. Dabei wird es auch sehr körperlich.

Sexueller Missbrauch vorprogrammiert?

Das ARD-Magazin "Kontraste" hat nun einen Zusammenhang aufgedeckt zwischen "Original Play" und Vorwürfen von sexuellem Missbrauch in Kitas. In der Sendung schildern Eltern explizit sexuelle Handlungen, die Kinder im Spiel erfahren haben sollen. Michaela Huber, Trauma-Therapeutin aus Göttingen, schätzt dort "Original Play" so ein:

Für mich, in meinen Augen, ist das eine Einladung zur Übergriffigkeit gegenüber Kindern. Michaela Huber, Therapeutin aus Göttingen

Ringo Weigelt glaubt dagegen, dass solche Bilder unter anderem deshalb ganz automatisch im Kopf vieler Menschen entstehen, weil sie seiner Meinung nach von den Medien verbreitet würden. "Wenn das von außen mal jemand betrachtet, dann wirkt das natürlich auf einer ganz anderen Ebene bei denjenigen, weil wir es einfach gar nicht gewöhnt sind, dass wir liebevoll und auch körperlich mit anderen sind. Im Sinne von: uns umarmen, uns streicheln oder einfach nur zulassen, dass wir auch Berührungen austauschen können."

In sächsischen Kitas unerwünscht

Weigelt, der in der Szene gut vernetzt ist, weiß von keiner Kita in Sachsen, die das Konzept anbietet. Und auch dem Kultusministerium Sachsen ist so etwas bei den über 3.000 Kitas im Freistaat nicht bekannt: "Wir sagen auch ganz klar, dass dieses 'Original Play' an Kitas nichts zu suchen hat und dass diese Angebote abzulehnen sind", sagt Sprecherin Susanne Meerheim. Das widerspreche ganz klar dem Schutzauftrag und da liege ganz klar auch eine Kindeswohlgefährdung vor.