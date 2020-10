Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs fordert eine bessere Unterstützung für Menschen, die als Kinder in Sportvereinen missbraucht wurden. Wie die Kommissionsvorsitzende Sabine Andresen vor einer Anhörung in Berlin erklärte, fühlen sich heute erwachsene Betroffene "im Stich gelassen".

Aufarbeitung ist unbequem und wird nur selten offensiv von Verantwortlichen in Vereinen auf den Weg gebracht.

Andresen zufolge haben sich seit einem Aufruf im vergangenen Jahr rund 100 Menschen mit Missbrauchserfahrungen im Sport gemeldet, überwiegend Frauen. Die Kommission geht jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Der Umgang mit sexuellem Kindesmissbrauch im Breiten- und Leistungssport sei immer noch weitgehend ein Tabu, so Andresden.

Die Bundesregierung hat die Expertenkommission 2016 eingesetzt, um Missbrauch in verschiedenen Bereichen aufzuarbeiten, etwa in der Familie, in Institutionen und im sozialen Umfeld. Kern der Untersuchungen sind Anhörungen und Berichte von heute erwachsenen Betroffenen.