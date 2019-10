Jugendliche melden verstärkt Ansprüche an Politik und Gesellschaft. Das ist eine Aussage der neuen Shell-Jugendstudie. Die Angst vor Umweltzerstörung steht demnach mit 71 Prozent an der Spitze aller Befürchtungen. Bei der letzten Befragung 2015 war es noch die Furcht vor Terroranschlägen.

Insgesamt hat sich die Zahl der politisch aktiven Jugendlichen in Deutschland im Zuge der Klimaproteste jedoch nicht erhöht. Es gebe zwar eine gewisse Politisierung, sagte Studienleiter Mathias Albert bei der Präsentation in Berlin. Doch engagierten sich in der "Fridays for Future"-Bewegung insbesondere jene Jugendlichen, die bereits politisch interessiert und gut ausgebildet seien.