Verkehrssicherheit Wie gefährlich sind Quads?

Daniel Jung startet einen schwarzen, hüfthohen Quad, der aussieht wie ein Kleinwagen 'oben ohne'. 87 PS, 140 km/h Spitzengeschwindigkeit. Gefährte wie diese verleiht Quad-Händler Daniel Jung in Halle-Ammendorf an seine Kunden. Alles, was sie dafür brauchen, sind ein Führerschein der Klasse B und eine halbe Stunde Einweisung. Wobei einige Kunden dabei gar nicht aufpassen, sagt Daniel Jung.

Es gebe häufig das Problem, dass Kunden überheblich seien und meinten, sie bräuchten keine Erklärungen, da sie bereits alles wüssten, sagt Quad-Händler Jung. Andere wiederum gäben an, alles verstanden zu haben, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht zugehört hätten. "Die verlassen dann das Grundstück bei uns und dann sehe ich schon, wie sie den ersten Fehler machen", erzählt Jung. Vom Fahren mit angezogener Handbremse bis zum 'typischen Motorradfahrer' sei alles dabei.

Wenn so etwas vorkommt und Daniel Jung das mitbekommt, bricht er die Vermietung ab. Seine Kunden, vom Arzt bis zum Azubi, seien oft überrascht, wie anspruchsvoll so ein Quad zu fahren ist.

Bei Stendal ereignete sich erst kürzlich ein schwerer Quad-Unfall. Bildrechte: dpa

Dementsprechend sieht so auch der Standard-Unfall aus: Mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve fahren und dann von der Fahrbahn abkommen. Das haben die Unfallforscher der Versicherer 2013 schon untersucht. Das Ergebnis: Bei 40 Prozent der Quad-Unfälle ist der Fahrer schuld. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei Auto- oder Motorradfahrern.



Unfallforscher Siegfried Brockmann ist Leiter der Studie und sieht das Quadfahren nach wie vor kritisch. Er meint: Wenn man ein eigenes Quad habe, das man schon länger fahre und sich auf die besonderen Begebenheiten beim Fahren einstellen könne, sei das okay.