Neuinfektionen 7-Tage-Inzidenz hat bei kleinen Orten Schwachstellen

Die Corona-Situation in Sachsen ist derzeit so angespannt wie in keinem anderen Bundesland. Zuletzt lag die 7-Tage-Inzidenz in sechs Landkreisen über 500, in der Vorwoche gab es Meldungen aus einzelnen Kommunen, die Inzidenzen im vierstelligen Bereich verzeichnet haben. Aber: Wie muss man das für Orte einordnen, wenn die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen hochgerechnet werden, die Orte selbst aber deutlich weniger Einwohner haben?