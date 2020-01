Festnahmen in Berlin

Während der Silvesterfeier am Brandenburger Tor wurden drei Verdächtige wegen sexueller Belästigung von Frauen festgenommen. Am U-Bahnhof Alexanderplatz wurde ein 19-Jähriger in Gewahrsam genommen, der eine Frau sexuell belästigt haben soll. Am Alexanderplatz nahm die Polizei außerdem einen Mann fest, der mit einer Schreckschusswaffe auf die Beamten geschossen hatte. Die Polizei war in Berlin und in anderen deutschen Großstädten mit Großaufgeboten im Einsatz.

Polizist in Leipzig schwer verletzt

Polizisten werden in Leipzig-Connewitz mit Feuerwerkskörpern beworfen. Bildrechte: dpa In Leipzig wurde ein Polizist durch Pyrotechnik schwer verletzt. Nach Polizeiangaben waren er und seine Kollegen im Stadtteil Connewitz mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Dabei wurde der Beamte so schwer verletzt, dass er das Bewusstsein verlor und in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Drei weitere Beamte erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei nahm neun Menschen fest. Die Soko LinX ermittelt wegen versuchten Totschlags. Das Connewitzer Kreuz war wegen der Vorfälle in der Nacht komplett gesperrt.

Zahlreiche Brände