Deutschlands größte Silvesterparty soll traditionell wieder in Berlin am Brandenburger Tor steigen. Es wird mit Zehntausenden Besuchern gerechnet. Die Partymeile ist bereits ab 14 Uhr geöffnet. Das Programm startet um 19 Uhr.

Deutschlands größte Silvesterparty findet in Berlin statt. Bildrechte: dpa

Besucher müssen laut Angaben des Veranstalters mit strengen Sicherheitskontrollen am Eingang rechnen. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten.



Zum ersten Mal sind Raketen und Böller in der Silvesternacht nicht nur auf der Partymeile am Brandenburger Tor verboten, sondern auch auf dem nördlichen Alexanderplatz und rund um die Pallasstraße in Berlin-Schöneberg. Rund 140 Beamte sollen in den beiden Zonen kontrollieren, ob sich alle Feiernden an das Verbot halten.