Bildrechte: MDR/Lars Fischer

Das Weingut Wolfram Proppe im kleinen Löberschütz im Gleistal besuchen wir am Donnerstag. Er ist ein junger Winzer, voller Energie und Tatendrang und mitten in der Gründungsphase. Und Experte für die Weinbauhistorie Thüringens ist er auch noch. Wir begeben uns mit ihm in eine Region, die einst vor nur so Wein strotzte und heute aum ein halbes Dutzend Weingüter hat. Der junge Ehemann und Vater von zwei kleinen Kindern gründet gerade einen Familienbetrieb, hat just einen Hof im kleinen Löberschütz gekauft. Ein Mann mit großen Visionen - und einem riesigen Arbeitspensum - sein Tag hat 25 Stunden!