"Bleib gesund, Petra", schallt es ihr auf dem Weg zur Arbeit entgegen. Petra Albrecht ist in Meißen aufgewachsen, seit 20 Jahren Amtsärztin und leitet hier das Gesundheitsamt, das für den gesamten Landkreis zuständig ist. Angesichts der Corona-Pandemie musste sich vieles ändern, erzählt Sie: "Normalerweise sind es zweieinhalb Mitarbeiter, die bei mir für den Infektionsschutz zuständig sind - im ganz normalen Zustand. Jetzt sind wir an die 60 Mitarbeiter, die diese Fälle, die uns jetzt gemeldet werden, bearbeiten."

Neues Personal auf Zeit

Petra Albrecht leitet das Gesundheitsamt in Meißen und ist Vizepräsidentin der sächsischen Landesärztekammer. Bildrechte: MDR/Christine Reißing Neu eingestellt worden seien die aber nicht, das gehe gar nicht so schnell, erzählt Albrecht. Sie habe vielmehr aus dem eigenen Amt rekrutiert - etwa aus dem zahnärztlichen oder sozialpsychiatrischen Bereich, aber auch aus dem Landratsamt.



Das Medizin-, Psychologie- und IT-Personal habe dann "schnellbeschult" werden müssen, sagt Albrecht: "Was nicht ganz einfach ist, weil die Mitarbeiter, die den Infektionsschutz bearbeiten, das ja schon mit sehr viel Fachwissen und sehr viel Erfahrung tun. Und das so schnell mal anzulernen, ist also schon eine sehr große Herausforderung für alle."



Mittlerweile sei man aber gut gewappnet, meint Albrecht, die auch Vizepräsidentin der sächsischen Landesärztekammer ist. Allerdings muss das geliehene Team ja eines Tages zu seinen eigentlichen Jobs zurück. Das Robert Koch-Institut stelle zwar auch Personal zur Verfügung, aber zeitlich begrenzt, sagt Petra Albrecht:

"Wir haben Medizinstudenten angeboten bekommen. Da wurde aber auch gleich schon gesagt: Am 4. Mai fängt die Uni wieder an. Also was machen wir dann, wenn wir noch anderthalb Wochen haben? Und für anderthalb Wochen, das kann keiner leisten, diese Einarbeitung zu bringen."

Gesundheitsämter nach Pandemie nicht vergessen

Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU will die Ämter gesetzlich stärken. Die Pläne seien bislang nicht nachhaltig genug, kritisiert der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Auch Albrecht scheint skeptisch. Sie appelliert mit Blick auf Bund und Länder:

Ich hoffe, nach Corona sind die Gesundheitsämter nicht wieder vergessen. Das ist mein größter Wunsch. Petra Albrecht Leiterin Gesundheitsamt Meißen

Die Aufgabe der Gesundheitsämter sei auch für die Zukunft eine wichtige, sagt Petra Albrecht weiter: "Wenn wir Infektionen und Ausbrüche verhindern wollen, können wir das nur mit gut aufgestellten Gesundheitsämtern machen."

Vielfältige Aufgaben und schlechte Bezahlung

Gerade bei Medizinern zeichne sich ein Mangel ab, die Arbeit werde vergleichsweise schlecht bezahlt und kaum beworben, warnt Albrecht.