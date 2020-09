Anna Till ist 37 Jahre alt und arbeitet als freie Tänzerin und Choreografin in Dresden. In der Villa Wigman, die nach der berühmten Tänzerin Mary Wigman benannt ist, teilt sie sich den Raum mit Kolleginnen.

Wie fast allen Künstlerinnen und Künstlern sind auch Anna Till die Auftritte durch Corona weggebrochen – auch ein Gastspiel in Georgien wurde abgesagt. Das Geld von der Soforthilfe will die Tänzerin nicht ausgeben, weil sie Angst hat, es zurückzahlen zu müssen. Jetzt hat sie unter anderem das Stipendium "Denkzeit" vom Freistaat Sachsen bekommen: 2.000 Euro für zwei Monate. Dass die Anträge für solche Stipendien auch viel Bürokratie und Aufwand bedeuten, ist Anna bewusst. Deshalb sei es wichtig, als freischaffende Künstlerin immer informiert zu bleiben.

Die 37-Jährige hat auch das Glück, eine halbe Stelle als Dozentin am Hochschulübergreifenden Zentrum für Tanz in Berlin zu haben. Dort wurde jetzt ein Online-Semester gestartet hat. Wie das beim Tanzen gehen soll, ist schwer vorstellbar. Sie erzählt von Zoom-Meeting mit ihren internationalen Studierenden, die nicht nur in verschiedenen Ländern, sondern auch abweichenden Zeitzonen leben und in teils kleinen Einzimmerwohnungen tanzen müssen.