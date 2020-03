Coronavirus Skifahrt nach Südtirol – Wie reagieren Schulen in Sachsen-Anhalt?

Schulleitung stützt sich auf Auswärtiges Amt

Diese Sorgen und Ängste kann Schulleiter Thomas Gaube gut verstehen. Er ist selbst beim Skikurs in Südtirol dabei, muss aber auch die anderen Eltern berücksichtigen: "Die eben auch sagen: 'Naja, unsere Kinder lassen wir jetzt auch nicht unter Generalverdacht stellen, krank zurückzukommen.'" Diese Eltern würden sich Sorgen darüber machen, ob ihre Kinder in der kommende Woche in die Schule gehen dürfen.

Für die betroffenen Schulen ist es ein Drahtseilakt. Sie müssen abwägen: Rechtfertigt die Infizierungsgefahr, dass man bestimmte Schüler vom Unterricht ausschließt? Schulleiter Gaube stützt sich in diesem Fall auf die Hinweise und Informationen des Auswärtigen Amtes sowie der Gesundheitsämter. Und da gilt Südtirol als sicher.

Eltern wollen vorbeugend Handeln

Doch bleibt es dabei? Das fragen sich die besorgten Eltern, erzählt Sprecherin Anja Schika. Ihnen gehe es vor allem darum, vorbeugend zu handeln und potenzielle Infektionsketten zu unterbrechen, solange man sie noch nachvollziehen könne. Denn auch bei den bisherigen Fällen, so Schika, seien die Infektionsketten wahrscheinlich nicht bis auf die letzte Infektion nachvollziehbar. Man könne also auch nicht ausschließen, dass in diesem Skigebiet eventuell nicht doch schon jemand infiziert sei. "Allein die Tatsache würde für mich ausreichen, um entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hier vor Ort zu treffen."

Vor Ort in Südtirol habe man bereits in Absprache mit den Eltern reagiert, erklärt Schuldirektor Gaube. So wurde der Kontakt zu Drittpersonen auf das notwendige Minimum reduziert – indem die Schüler nach den Skikursen direkt in die Unterkunft gingen und eigene Lehrer die Kurse leiteten. Zudem sei eine pauschale Quarantäne für alle Ski-Schüler dem Direktor zufolge gar nicht so leicht durchzusetzen.

Erstmal kann ich als Schulleiter da nicht mal so hoppla-hop eine gesamte Schule – für welchen Zeitraum auch immer – vom Unterricht freistellen. Thomas Gaube, Schulleiter

Bildungsministerium: Keine Pauschalregelungen

Eine Freistellung vom Unterricht gehe nur auf Anordnung des örtlichen Gesundheitsamtes, erklärt Gaube. Seit Tagen steht er mit der Behörde sowie dem Schulamt in ständigem Kontakt und gibt Auskunft über den Gesundheitszustand aller Beteiligten. Man wolle bereit sein schnell zu reagieren, gleichzeitig aber auch den Schulbetrieb so weit wie möglich aufrechterhalten, heißt es aus dem sachsen-anhaltischen Bildungsministerium.

Eine Pauschalregelung gebe es deshalb nicht, sagt Sprecher Stefan Thurmann. "Wenn es entsprechende Verdachtslagen oder Symptome gibt, wird das vor Ort betrachtet." Ansonsten gebe es jetzt erstmal keinen Grund für eine pauschale Regelung, dass sämtliche Klassen quasi erstmal in Quarantäne genommen würden. "Wie gesagt, sobald Symptome auftreten, wird das individuell betrachtet."