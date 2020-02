Sogwirkung Wie gefährlich Zugdurchfahrten sind

Wer am Bahnsteig wartet, befindet sich oft unbewusst in einer Gefahrenzone. Immer wieder kommt es vor, dass Güter- und Personenzüge mit hoher Geschwindigkeit durch den Bahnhof fahren. Wegen des hohen Tempos geht von ihnen ein Sog aus, der für Menschen und Gegenstände gefährlich werden kann. So kommt es immer wieder vor, dass Personen vom Sog erfasst werden; oft gehen solche Unfälle tödlich aus. Auch Buggys und Kinderwagen können in den Sog geraten.