Energiewende Wie Solaranlagen entsorgt werden und wer dafür zahlt

Die Energiewende ist in vollem Gange. Überall im Land stehen Windräder und Solaranlagen. Doch mittlerweile kommen die ersten Anlagen in die Jahre und müssen erneuert werden. Aber was passiert dann eigentlich mit den alten Fotovoltaikanlagen? MDR-AKTUELL-Nutzer Lutz Duschinger aus Bischofswerda fragt: "Wer trägt die Kosten für die Entsorgung alter Fotovoltaikanlagen und was passiert mit den Modulen?"

von Jens Falkowski, MDR AKTUELL