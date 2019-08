Der Sommer 2019 ist der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 gewesen. Das geht aus vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Demnach lag die durchschnittliche Temperatur in diesem Sommer in Deutschland bei 19,2 Grad. Nur die Sommermonate 2003 und 2018 waren mit 19,7 und 19,3 Grad wärmer.



Erstmals überschritten 2019 die Spitzen-Temperaturen aber die Marke von 42 Grad. Während der Hitzewelle im Juli schwitzten die Menschen im niedersächsischen Lingen bei 42,6 Grad. Zuvor war die höchste Sommer-Temperatur mit 40,3 Grad im Kitzingen in Bayern gemessen worden. Dieser Wert wurde in diesem Sommer aber gleich mehrmals und an insgesamt 14 Messstationen übertroffen. Während der Hitzewelle vom 24. bis zum 26. Juli hatte die heiße Luft aus Nordafrika die durchschnittliche Temperatur in Deutschland jeden Tag über die 40-Grad-Marke getrieben.