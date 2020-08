Der Sommer 2020 ist insgesamt zu warm und zu trocken gewesen. Das geht aus der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts für die Monate Juni bis August hervor. Demnach lag die Durchschnittstemperatur in den drei Monaten bei 18,2 Grad Celsius. Das waren 1,9 Grad mehr als das Mittel in den Jahren 1961 bis 1990, das nach internationalen Standards für Vergleiche herangezogen wird. Die höchste Temperatur wurde am 9. August mit 38,7 Grad in Trier in Rheinland-Pfalz gemessen. Die niedrigste Früh-Temperatur gab es am 1. Juni an der Station Oberharz am Brocken-Stiege mit 0,5 Grad.