Zwölfjährige will zur Mutter – und muss zwei Jahre ins Heim

Weil sie den Kontakt zum Vater ablehnt, hat die zwölfjährige Maria (Name von der Redaktion geändert) fast zwei Jahre gegen ihren Willen in Heimen verbracht. Weder das Jugendamt noch die zuständigen Gerichte haben ihre Zwangsunterbringung beendet, sondern sie selbst. Sie ist einfach abgehauen. "Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe mich so nach Mama gesehnt, ich wollte endlich wieder bei ihr sein. Da bin ich einfach losgelaufen", erklärt die Zwölfjährige.

"Das Jugendamt, das Heim und auch die Richter, die halten alle zu meinem Vater. Es geht nur darum, was mein Vater will. Was ich will, interessiert die nicht. Sie behandeln meine Mama und mich wie Dreck", erhebt die Zwölfjährige schwere Vorwürfe gegen Justiz und Jugendamt. Jeder Kontakt zu ihrem früheren Zuhause sei verboten. Auch ihre Freundinnen und Großeltern dürfe sie nicht sehen. Zuletzt hätte ihr Vater sogar untersagt, dass Mutter und Tochter sich schreiben oder miteinander telefonieren dürfen.