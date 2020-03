Partnerschaft Soziale Medien verlängern Liebeskummer

Nach einer Trennung, wenn die gröbsten Wunden bei Liebeskummer verheilt sind, heißt es immer "Aus den Augen, aus dem Sinn" - vorausgesetzt, man läuft dem oder der Ex-PartnerIn nicht mehr über den Weg. Das ist aber in Zeiten der sozialen Medien gar nicht so einfach. Die Expartner tauchen online immer irgendwie auf, sei es durch ein neues Bild, das hochgeladen wird, einen neuen Post, ein Like. Die sozialen Medien verlängern den Liebeskummer, hat nun eine Studie herausgefunden.

