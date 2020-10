Spahn und auch der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, äußerten die Hoffnung, dass die Grippewelle in dieser Saison schwächer ausfallen könnte als in den letzten Jahren. Spahn betonte, die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) im Kampf gegen Covid-19 seien auch im Kampf gegen die Influenza hilfreich.

Zugleich appellierte er an die Solidarität: Die steigenden Corona-Zahlen bereiteten allen Sorge, "aber wir sind dem Virus nicht machtlos ausgeliefert. Wir wollen Weihnachten für und mit der Familie möglich machen." Deswegen müsse man jetzt auf einige Freiheiten verzichten, damit dann morgen alle wieder mehr Freiheiten zurückerhielten.

Wichtig ist laut Wieler, dass sich in diesem Winter insbesondere die Risikogruppen gegen Influenza impfen lassen. Durch die Schutzimpfung würden jedes Jahr in Deutschland etwa 400.000 Grippe-Erkrankungen verhindert. Außerdem schützten die AHA+L-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Lüften) im Kampf gegen Sars-CoV-2 auch gegen Grippeviren. Auf der Südhalbkugel habe es dadurch in diesem Jahr praktisch keine Grippe-Welle gegeben.