An der Feier nahmen neben der spanischen Regierung auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die gesamte EU-Spitze, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus teil. Zu den Klängen von Johannes Brahms legten sie weiße Rosen an einer Votivflamme in der Mitte des Platzes nieder.

Die Hauptrolle nahmen jedoch die Betroffenen ein. So hielten vor Felipe der Bruder eines in Madrid verstorbenen Journalisten und eine Krankenschwester aus Barcelona Reden. Der Staatsakt wurde nach gut 40 Minuten mit einer Schweigeminute abgeschlossen. Insgesamt starben in Spanien mehr als 28.400 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Damit zählt das Land zu den am schlimmsten betroffenen in Europa.