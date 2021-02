MDR: Der Impfstart in Sachsen verlief recht holprig – wie ist die Lage derzeit?

Kai Kranich: Es läuft immer besser, vor allem, weil wir inzwischen spürbar mehr Impfstoff bekommen. Schwierig bleibt allerdings das Thema Reststoffverimpfung – also die Dosen, die am Ende des Tages übrig bleiben und nicht in den Kühlschrank zurück dürfen. Das Problem gibt es bei den Impfstoffen von Biontech und Moderna.

Wie kommt es genau dazu?

Bei Biontech etwa wird der Impfstoff bei minus 75 Grad gelagert, im Zentrallager aufgetaut und ist dann fünf Tage haltbar. Vom Zentrallager wird er an die Impfzentren und dann an die mobilen Impfteams verteilt. Wenn sich am Ende eines Tages herausstellt: Wir brauchen weniger Impfstoff als gedacht, ist das grundsätzlich erst mal kein Problem. Dann werden die Ampullen einfach wieder in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Tag genutzt. Wenn aus einer Ampulle aber tatsächlich mit Spritzen schon Impfdosen rausgezogen wurden, dann wird es schwierig. Denn dann müssen die übriggebliebenen Impfdosen innerhalb von wenigen Stunden verimpft werden.

Wieso bleiben überhaupt Impfdosen übrig?

Kai Kranich ist Sprecher des DRK Sachsen. Bildrechte: Kai Kranich Das hat verschiedene Gründe: Bei dem Biontech-Impfstoff etwa können rechnerisch sechs Dosen pro Ampulle herausgezogen werden. In der Realität sind es aber auch mal mehr oder weniger. Zudem werden manchmal nicht genau so viele Termine an einem Tag vergeben, dass alle Ampullen leer werden. Es ist ein riesiges Pokerspiel jeden Abend in den sächsischen Impfzentren um die Frage: Müssen wir noch eine weitere Ampulle anbrechen oder nicht? Das Problem könnte sogar noch schlimmer werden.

Warum?

Beim Impfstoff von Biontech bekommen wir aus einer Ampulle rund sechs Impfstoff-Dosen, beim Hersteller Moderna sind es zehn Dosen. Wenn dort also eine Ampulle angebrochen wird, sind dadurch potenziell noch mehr Impfdosen übrig. Wir müssen also in der Regel mehr Menschen für spontane Impfungen suchen.

Was passiert konkret, wenn Ampullen am Abend nicht komplett leer sind?

In den Impfzentren gibt es Listen, die mit der Kassenärztlichen Vereinigung und mit den Kommunen abgesprochen sind. Darauf ist vermerkt, wer zur prioritären Impfgruppe 1 gehört. Dann werden die Personen abtelefoniert. Für die Mitarbeitenden in den Impfzentren bedeutet das einen enormen Stress. Um es hochzurechnen: In Sachsen gibt es 28 Ausgabestellen für Impfstoffe. Dort können im Schnitt pro Tag drei Impfdosen von Biontech übrig bleiben. Insgesamt waren es in den vergangenen fünf Wochen – seit die Impfzentren in Betrieb sind – also rund 3.000 Impfdosen, die spontan verimpft werden mussten. Es ist immer eine Gratwanderung: Einerseits keine Impfdosen wegschmeißen, andererseits möglichst nur Personen mit der höchsten Priorität impfen. Bisher ist es uns aber immer gelungen – wir mussten keinen Impfstoff wegschmeißen.

In den vergangenen Wochen gab es teilweise heftige Kritik: In Sachsen wurden fast 400 Polizisten spontan geimpft, obwohl sie nicht zur höchsten Prioritätsgruppe gehören. Hat sich dadurch etwas verändert?