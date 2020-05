Coronakrise Wann dürfen Sportvereine zurück in den Normalbetrieb?

Die 1. Fußball-Bundesliga spielt schon wieder, die zweite auch und ab Samstag geht es auch in der 3. Liga wieder los mit dem Spielbetrieb. Doch was die Profis dürfen, ist den Amateuren immer noch verwehrt. Training unter Abstandsregeln ist in Sachsen zwar wieder erlaubt, normales Fußballspielen, geschweige denn Wettkämpfe austragen, aber nicht. Wie geht es weiter für die Fußballvereine – abseits von den Profiligen – und den ganz normalen Breitensport?