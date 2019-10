Karel Gott habe mit seiner schönen Stimme sowie seinem "edlen Lächeln" seine Zuhörer mit Freude erfüllt, sagte der Prager Erzbischof Dominik Duka, der die Messe abhielt. Der Sänger sei ein großzügiger Mensch gewesen, der Menschen in Not geholfen habe.

Die Töchter des verstorbenen Sängers, Nelly Gott (Mitte) und Charlotte Gott (rechts), verlassen mit ihrer Mutter Ivana Gott (2.v.r) die Trauerfeier. Bildrechte: dpa

Karel Gott, berühmt für Hits wie "Babicka" und "Biene Maja", wird in Tschechien ehrfurchtsvoll Meister genannt. Die Sängerin Lucie Bila sang das "Ave Maria". Der Gottestdienst wurde auf Großbildschirmen vor der Prager Burganlage und live im Fernsehen übertragen.



Bereits am Freitag hatten rund 50.000 Fans von Karel Gott Abschied genommen. Sie brachten Blumen zu seinem Sarg, der im Sophienpalais in Prag aufgebahrt war. Medienberichten zufolge nehmen seine Familienangehörigen am Sonntag noch einmal im Motol-Krematorium Abschied von ihm, bevor sein Leichnam eingeäschert wird.



Der beliebte Sänger war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren an Leukämie gestorben.