Berlin Hinweise auf Anschlag nach Unfallserie

Nach einer Unfallserie mit mehreren Verletzten auf der Stadtautobahn A100 in Berlin ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ein Sprecher sagte, nach aktuellen Erkenntnissen habe es sich um einen islamistisch motivierten Anschlag gehandelt. Es gebe aber auch Hinweise auf psychische Probleme des 30-jährigen Unfallverursachers.

Wie der Sprecher weiter erklärte, wird gegen den Iraker wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen ermittelt. Die Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern seien absichtlich verursacht worden.

Polizisten sichern Spuren auf der Berliner Stadtautobahn. Bildrechte: dpa

Der verdächtige Autofahrer hatte am Dienstagabend an drei Stellen auf der Stadtautobahn Unfälle verursacht. Sechs Menschen wurden verletzt, ein Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Als der Unfallverursacher gestoppt wurde, kündigte er der Polizei zufolge an, eine Kiste mit einem gefährlichen Gegenstand bei sich zu haben.



Es habe sich um eine Metallkiste gehandelt, die zur Aufbewahrung von Munition geeignet gewesen sei. Polizisten hätten die Kiste mit einem Wassergewehr aufgeschossen, aber nichts Verdächtiges entdeckt. Der Iraker wurde festgenommen.