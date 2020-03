Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender Deutsche Städte irritiert über "LGBT-freie Zonen" in Polen

LGBT ist die englische Abkürzung für Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender. In Polen haben es diese Menschen besonders schwer. Immer wieder warnt die konservative Regierungspartei PIS vor der Bedrohung für das traditionelle Familienbild, die angeblich von der LGBT-Szene ausgeht. Knapp 90 Gemeinden in Polen haben sich per Beschluss zu "LGBT-freien Zonen" erklärt. Ein Problem für Partnerstädte in Mitteldeutschland, die ja gerade wegen des europäischen Gedankens der Vielfalt kooperieren.

von Julian Theilen, MDR AKTUELL