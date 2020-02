Grippe in Sachsen Grippewelle hat gerade erst begonnen

Während das Corona-Virus in den Schlagzeilen ist, scheint fast vergessen, dass in Deutschland die Gefahr viel größer ist, an der Grippe zu erkranken. Und die fängt jetzt gerade erst richtig an. Wie ist der aktuelle Stand in Sachsen?

von Constanze Hertel, MDR AKTUELL