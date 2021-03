Internationaler Frauentag Vier starke Frauen erzählen ihre Geschichte

Geschäftsführerin von 3 Kindern und 30 MitarbeiterInnen

Privat und beruflich Stoff geben – das ist das Lebensmotto von Stephanie Oppitz. Die 42-Jährige hat drei Kinder im Alter von drei, fünf und sieben Jahren und ist nebenbei die Geschäftsführerin ihres eigenen Unternehmens.

Stephanie Oppitz (42) Bildrechte: Hawich Film In ihrem Dresdner Atelier stellt Stephanie Oppitz mit ihren 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wiederverwendbare Stoffwindeln her. Eine Innovation, die Oppitz selbst erfunden hat und die von Kollektion zu Kollektion verbessert werden muss. Da ist es nicht immer leicht, sich neben dem wachsenden Windelimperium um die Familie zu kümmern.

Selbst ist die Frau

Tina Pfau (35) Bildrechte: Hawich Film Früher gehörten Heidi Klum, Jeanette Biedermann oder Shakira zu ihren Kundinnen. Heute hat Tina Pfau zwei Beautysalons in Leipzig und ist schon fast eine regionale Berühmtheit. Mit ihrer offenen und lustigen Art hat sich die 35-Jährige eine große Stammkundschaft aufgebaut.



Damit das auch so bleibt, bekommen Tina Pfaus Salons im Lockdown ein kleines Facelift. Neben den Umbauarbeiten hat die Kosmetikerin auch immer Sohn Pino im Blick. Denn die junge Familie hat schon so einiges hinter sich: Pino leidet unter einem Herzfehler und hat mit seinen vier Jahren bereits sieben Operationen hinter sich.

Zum Glück ist immer auf die Supermama Verlass. Die alleinerziehende Mutter und Unternehmerin zeigt jeden Tag aufs Neue, dass mit dem nötigen Selbstvertrauen alles möglich ist.

Zwischen Stalking und Geschäftsaufgabe

Ramona Wegemann (42) Bildrechte: Hawich Film Fünf Jahre lang hatte Ramona Wegemann ein bekanntes Brautmodengeschäft mit über 300 Kleidern in Nauen. In Zeiten des Lockdowns musste sie sich verkleinern und zog in einen behelfsmäßigen Verkaufsraum abseits der großen Einkaufsstraßen.



Hier wird die 42-Jährige von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ramona Wegemann ist Opfer von Stalking und muss sich bei all der Stille mit ihren Erfahrungen auseinandersetzen. Seit über 10 Jahren wird sie von einem ehemaligen Nachbarn terrorisiert.

Stark sein für eine starkes Ziel