In Deutschland werden ab kommendem Jahr in einer Studie erstmals die langfristigen Wirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens untersucht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Verein "Mein Grundeinkommen" starteten das Experiment am Dienstag in Berlin. "Wir wollen wissen, was es mit Verhalten und Einstellungen macht und ob das Grundeinkommen helfen kann, mit den gegenwärtigen Herausforderungen der Gesellschaft umzugehen", erklärte Michael Bohmeyer vom Verein "Mein Grundeinkommen".