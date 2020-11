Interessant ist der Blick in die Statistik des Bildungsministeriums in Sachsen-Anhalt.

Dort wurden die Zahlen detaillierter nach Schularten erhoben. Die Auswertung zeigt in diesem Punkt eine deutliche Dynamik nach den Herbstferien. In der ersten Woche nach den Ferien waren 103 Grund- und Förderschüler in Quarantäne. Nur eine Woche später hat sich die Zahl verzehnfacht – auf 1.140. Die Zahl der betroffenen Schulen stieg von 19 auf 39.

Bildrechte: imago images/Rupert Oberhäuser Anders die Entwicklung bei Älteren im gleichen Zeitraum. So fällt der Anstieg an Gymnasien und Gesamtschulen geringer aus - von 471 auf 667 Schülerinnen und Schülern in Quarantäne. Noch weniger Dynamik zeigt sich bei den Ältesten. So stieg die Zahl der betroffenen Berufsschulen moderat von 14 auf 17. Die Zahl der betroffenen Berufsschülerinnen und –schüler in Quarantäne von 267 auf 323.

Corona-Tests für Lehrkräfte

In Mitteldeutschland können sich Lehrerinnen und Lehrer verdachtsunabhängig auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen.

In Sachsen besteht die Möglichkeit zum Test für alle rund 33.000 Lehrer öffentlicher Schulen einmal pro Woche. Wie stark diese Tests genutzt werden, konnte das Kultusministerium nicht beziffern. Mit aktuellen Zahlen wird erst Ende November gerechnet.

Aus Sachsen-Anhalt liegen bereits Zahlen vor. So werden laut Bildungsministerium an 26 Schulen Lehrkräfte wiederkehrend getestet. Dabei sind bislang 1.700 Testungen erfolgt. Bei sieben Personen fiel der Test positiv aus. "Dieses Verfahren soll in absehbarer Zeit um zusätzliche 28 Schulen erweitert werden", kündigt ein Sprecher des Bildungsministeriums in Magdeburg an.