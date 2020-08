Gleich hinter dem Deich am Stausee Cossebaude steht die Windsurfschule von Gerald Gebbensleben. Auf dem Boden liegen bunte Segel und weiße Surfbretter. Gebbensleben steht auf dem Deich und schaut auf den See. "Es herrscht hier eine super Atmosphäre und das wäre natürlich eine Riesenkatastrophe, wenn das jetzt hier den Dresdnern quasi weggenommen würde."

Das Problem: Der Stausee gehört zu einem Pumpspeicherkraftwerk. Der Betreiber Vattenfall will es stilllegen. Das würde allerdings dazu führen, dass der Wasserpegel im See so stark sinkt, dass danach weder Baden noch Surfen möglich wären.