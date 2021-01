Es ist ruhig geworden in der Kita Gohliser Höfe in Leipzig. Wo sonst etwa 70 Kinder toben, spielen und neue Dinge entdecken, sind es jetzt deutlich weniger. Ihre Eltern arbeiteten unter anderem in der Pflege, Apotheke oder seien selbst Erzieherinnen und Erzieher, erzählt Kita-Leiterin Carolin Hellmuth: "Wir betreuen momentan um die zehn Notbetreuungskinder – ich sag' mal plus-minus fünf dadurch, dass die Eltern das selber doch noch ganz gut abdecken können."

In ganz Leipzig sind der Stadt zufolge derzeit rund zwölf Prozent der Kita-Kinder in der Notbetreuung. In Dresden sind es laut "Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen" elf Prozent. Und auch in Chemnitz bewege es sich in diesem Bereich, sagt Stadtsprecher Matthias Nowak: "Also bei unseren Kitas reden wir im Moment von einer Notbetreuung von ungefähr zehn Prozent der Kinder. Das heißt, sonst haben wir so 22.000 Kinder in den Kitas und derzeit sind täglich rund 2.200 Kinder dort."