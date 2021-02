Seit Oktober Sachsens Pflegeheime haben bundesweit höchste Sterberate

Auf Bundes- und Länderebene gibt es dazu inzwischen Zahlen. Diese hat die Linke-Bundestagsfraktion Mitte Februar beim Gesundheitsministerium erfragt. Knapp 7.300 Todesfälle in Verbindung mit Corona gab es demnach in Sachsen. Davon rund 1.600 in Pflegeeinrichtungen – mehr als in jedem anderen Bundesland. Hätte man diesen Negativrekord vermeiden können?