Die Luftbelastung mit Stickoxiden ist in Deutschland im vergangenen Jahr weiter gesunken. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurde der Grenzwert im Jahresmittel nur noch an zwei bis drei Prozent der Messstationen überschritten. Kritisch sind die Werte demnach weiterhin in Hamburg und München. In weiteren Städten wie Stuttgart erwartet das Umweltbundesamt mit zusätzlichen Daten ein Überschreiten der Grenzwerte.