Vor Hitzewelle Warentest: Mobile Klimageräte verbrauchen viel Strom

In der kommenden Woche wird eine Hitzewelle in Deutschland erwartet. Wer sich jetzt noch kurzfristig ein mobiles Klimagerät kaufen will, sollte sich das laut Stiftung Warentest gut überlegen. Die Anlagen verbrauchten viel Strom.