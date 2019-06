Babette Richter aus Halle stillt die jüngere ihrer beiden Töchter noch, auch öffentlich. Vor allem in Cafés klappe das gut. Für sie gebe es allerdings auch keinen Ort, an dem man nicht stillen könne. Sie selbst tue es an allen Orten, an denen sie sich wohlfühle und ihr Kind sich in Ruhe ihrer Brust zuwenden könne.