Wenn es heißt "Auf zur Klassenfahrt", dann freuen sich viele Schülerinnen und Schüler auf die Reise. Diese Vorfreude musste in Sachsen-Anhalt coronabedingt tausendfach enttäuscht werden. Etwa 4.700 Klassenfahrten mussten abgesagt werden. Das teilte das Bildungsministerium mit. Es rechnet nun mit knapp sechs Millionen Euro Stornierungskosten.

Ministeriumssprecher Stefan Thurmann erklärt, dass es dabei auch nicht um die gesamten Reisekosten gehe, sondern um die Kosten, die nicht mehr abweisbar gewesen seien: "Also Stornierungskosten, die Eltern entstanden sind, weil Klassenreisen storniert wurden. Und wie man das dann auch von Zuhause kennt, gibt es immer einen Restbetrag, der übrig bleibt – und den übernimmt das Land."

Die Eltern müssen also nicht in die Tasche greifen - immerhin hatte ja auch Bildungsminister Marco Tullner die Reisen per Erlass verboten. Rückendeckung, dass das Land die Kosten tragen muss und auch wird, kommt vom Finanzministerium.