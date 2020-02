Mallorca Viele Strände nach Sturmtief "Gloria" kaputt

In gut zwei Monaten beginnt auf der Ferieninsel Mallorca die neue Saison. Doch die Touristenorte im Osten der Insel haben ein Problem. Sturmtief "Gloria" hat viele Strände schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es fehlt an Sand.