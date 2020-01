DNA-Spuren verraten einiges über eine Person: Welche Farbe Augen, Haare oder Haut haben und wie alt sie ist beispielsweise. Wenn Ermittler Spurenmaterial am Tatort finden, dann war es ihnen bislang jedoch nicht erlaubt, diese Daten auszuwerten. Die so genannte phänotypische DNA-Analyse war bisher verboten, lediglich der Abgleich der Daten mit bekannten Personen, die freiwillig eine DNA-Probe abgegeben haben oder wegen anderer Straftaten in der DNA-Datenbank erfasst waren, war erlaubt. Seit Mitte Dezember jedoch dürfen Ermittler auch unbekanntes Spurenmaterial auf bestimmte Eigenschaften hin untersuchen.

Neue DNA-Analyse kann Täterkreis eingrenzen

Dr. Jeanett Edelmann arbeitet am Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch mit dieser erweiterten Analysemethode lässt sich keine Person eindeutig identifizieren. Sie ist vielmehr ein Werkzeug, das den Ermittlern bei ihrer Arbeit helfen kann. "Diese neue Methode ist eigentlich nur ein Baustein in der ganzen Ermittlungstätigkeit. Er wird auch niemals ein Hinweis auf eine spezifische Person als Täter geben, sondern nur den Kreis der möglichen tatverdächtigen Personen eingrenzen", sagte Dr. Jeanett Edelmann. Sie ist forensische Molekularbiologin am Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig.

Neue Methode führt zu Erfolg in Niederlanden

Prof. Dr. Manfred Kayser forscht am Erasmus MC University Medical Center in Rotterdam. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dass die neue Analysemethode für Ermittler hilfreich sein kann, zeigen Fälle aus den Niederlanden. Die Niederlande sind europaweit Vorreiter auf dem Gebiet der phänotypischen DNA-Analysen. Sie sind dort bereits seit 2003 erlaubt. In den letzten Jahren konnten dank dieser Möglichkeiten einige "Cold Cases", also ungelöste Fälle, aufgeklärt werden. Einer der führenden Forscher ist Prof. Dr. Manfred Kayser. Er forscht am Erasmus MC University Medical Center in Rotterdam und will die DNA-Analyse noch weiter verbessern. Irgendwann einmal, in ferner Zukunft, soll man aus der DNA ein Phantombild des Spurengebers zeichnen können, sagte er im Gespräch mit "Kripo live": "Wir wollen äußerlich sichtbare Merkmale aus DNA beschreiben können. Das können wir zurzeit in Bezug auf Augenhöhe oder Hautfarbe. Wir arbeiten daran, das demnächst auch für andere Merkmale zu können wie zum Beispiel Haarausfall, Haarstruktur, Augenbrauenfarbe, vielleicht auch extrem große Körpergröße. Und wir sind auch dabei, Gene zu finden für alle anderen Merkmale bis hin zu Gesichtsstrukturen. Allerdings stehen wir da erst am Anfang."

Experten kritisieren fehlende Herkunftsanalyse

Kayser hat auch an den deutschen Gesetzesentwürfen mitgearbeitet. Er begrüßt die Gesetzesänderung in Deutschland, aber komplett zufrieden ist er nicht: "Für mich und für andere Kollegen auch ist es eine vertane Chance, dass man die biogeografische Herkunftsanalyse in Deutschland nicht machen kann." Mit dieser Form der DNA-Analyse lässt sich beispielsweise herausfinden, von welchem Kontinent die Vorfahren einer Person kommen. In Deutschland wurde diese Analyse nicht ins Gesetz aufgenommen.

Anhand einer DNA-Analyse ließe sich auch herausfinden, von welchem Kontinent die Vorfahren einer Person kommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Damit wird den Ermittlern aber ein wichtiges Werkzeug zur Eingrenzung der Tatverdächtigen vorenthalten. "Ein Beispiel dafür ist: Menschen, die braune Augen, schwarze Haare und mittelhelle Haut haben. Die gibt es in Europa, die gibt es in Asien, die gibt es unter den amerikanischen Ureinwohnern. Ich kann diese Menschen also anhand dieser Merkmale, die ich mit der phänotypischen Analyse bestimmt habe, nicht unterscheiden, obwohl sie von verschiedenen Kontinenten kommen. Wenn ich eine biogeografische Herkunftsanalyse mache, dann kann ich das", erklärt Kayser. In den Niederlanden, wo sowohl die phänotypische DNA-Analyse als auch die biogeographische Herkunftsanalyse erlaubt sind, konnten schon einige Cold Cases mit diesen Methoden aufgeklärt werden.

Hoffnung auf Nachbesserung am Gesetz

Auch deutsche Ermittler kritisierten im Gespräch mit "Kripo live", dass die biogeographische Herkunftsanalyse nicht in die modernisierte Strafprozessordnung aufgenommen wurde. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz begründet die Entscheidung gegen die biogeographische Herkunftsanalyse auf Anfrage von Kripo live schriftlich: "Der Gesetzgeber hat sich entschlossen, solche Merkmale aufzunehmen, die äußerlich auch von einem Zeugen hätten wahrgenommen werden können oder die auf einem Bild des Geschehens erkennbar gewesen sein könnten. Dazu gehört die biogeographische Herkunft nicht."

Die forensische Molekularbiologin Jeanett Edelmann hält das für inkonsequent: "Ich bin der Meinung, dass gerade die Herkunft ermittlungstechnisch ein ganz entscheidendes Kriterium ist. Wir bedauern, dass die Herkunftsanalyse nicht mit aufgenommen wurde." Das Bundesjustizministerium zeigt sich grundsätzlich offen für weitere Änderungen der Strafprozessordnung: "Sinnvolle Anpassungen an den wissenschaftlichen Fortschritt werden selbstverständlich laufend geprüft." Forensiker und Ermittler hoffen, dass die biogeographische Herkunftsanalyse schon bald ins Gesetz aufgenommen wird. Es wäre eine Chance, zahlreiche ungelöste Fälle doch noch aufzuklären – keine Garantie, aber ein wichtiges neues Werkzeug für die Ermittlungsbehörden.