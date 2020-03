In Dresden Klotzsche bekam Ronny schließlich einen Platz im sozialen Wohnprojekt "Wetterwarte". Das Problem: Es ist eine sogenannte "nasse" Einrichtung: Fünf Bier pro Tag und Bewohner sind erlaubt. Uwe Zobel ist dort Sozialarbeiter. Er will Ronny helfen, eine betreute, drogenfreie Unterkunft zu finden. Die Politik müsse hier mehr tun, betont Zabel. Seit 17 Jahren begleitet er Menschen bei ihren Versuchen, die Sucht hinter sich zu lassen. Seine Erfahrung sei, "dass man immer nur bis zum Therapieende denkt. Und nicht vernetzt." Nach der Therapie stünden die Hilfesuchenden alleine da. "Nach dem Motto: Wir haben unseren Pflichtteil getan und jetzt sieh zu, wie du klarkommst", kritisiert der Sozialarbeiter.

Ronny kann dem Alkohol nicht widerstehen. "In drei, vier, fünf Tagen habe ich zwei, drei Flaschen Schnaps getrunken halt. Hochprozentigen. Das war zu viel. Auf jeden Fall", räumt er gegenüber MDR-exakt ein. Dieser Zustand hält nun schon seit Wochen an. Die häufigen Rauschzustände machen den 38-Jährigen zunehmend aggressiv. Sozialarbeiter Uwe Zobel ist der einzige, der noch zu Ronny durchdringt, zu dem der Ex-Straftäter Vertrauen hat. Doch auch Zobel wurde von Ronny nach einer Sauftour schon bedroht. "Das sind so Drohungen, die er nicht so meint, wie er sie sagt. Aber er kann den Film nicht stoppen, der dann läuft. Stellen Sie sich mal vor, da ist jemand, der das erwidert. Das wäre böse", erklärt der Sozialarbeiter.

Sozialarbeiter Uwe Zobel sieht die Politik in der Pflicht. Sie dürfe Intensivtäter nach Therapien nicht alleine lassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der betreuten Therapieeinrichtung Ravensruh bei Wismar sieht Zobel eine Chance für Ronny, durch eine Langzeittherapie doch noch von den Drogen wegzukommen. Aber davon will Ronny derzeit nichts mehr wissen. Der Sozialarbeiter hat Ronny gefragt, ob Ravensruh noch für ihn eine Option wäre. Der Leipziger verneinte das. Als Grund gab er an, dass er sich "jetzt mehr zum Alkohol gezogen fühle".



Ronnys Tagesablauf ist nun wieder strukturiert durch Treffen mit Bekannten - zum Rauchen oder Kiffen. "Ich fahre hier früh die erste Runde mit dem ersten Shuttlebus, der fährt um 8 Uhr. Dann treffen wir uns hier, trinken Pfeffi, Kräuter und Bier. Dann fahren wir in die Neustadt. Und dort treffen uns auch nochmal mit Leuten, holen was zu kiffen, rauchen einen Joint und trinken weiter Schnaps", beschreibt er seinen Alltag.